В Уссурийске загорелись две квартиры

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошел пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, сообщение о возгорании поступило в 11:55. Горели балконы на 8 и 9 этажах. Общая площадь возгорания составила 9 кв.м. В 12:00 пожарные в количестве 11 человек личного состава, вооруженные 4 единицами техники, прибыли на место происшествия. Спустя 7 минут возгорание было локализовано. В 13:30 пожар был ликвидирован. При инцидент никто не пострадал.

Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам.