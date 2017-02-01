Завтра в Приморье начнется потепление

Осадков не ожидается

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Минувшие сутки в Приморье выдались солнечными и теплыми, во второй половине дня столбики термометров поднялись до 0...–5 °C, в центральных районах было прохладнее, до –9 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке вчера было –5 °C, однако к утру столбик термометра опустился до –11 °C.

Сегодня в Приморье местами пройдет небольшой снег. По сравнению с вчерашним днем, фон температуры будет ниже на 3-5 градуса, –5...– 14 °C, на северо-востоке до –19 °C.

Во Владивостоке без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Во второй половине дня столбик термометра достигнет отметки –7...–9 °C.

В предстоящие сутки осадков не ожидается. Однако ночь будет морозной, –16...–25 °C, в горных районах до –33 °C, на побережье –10...–15 °C.

Завтра в Приморье будет солнечно, а воздух успеет прогреться до –6...–13 °C, на юге края 0...–5 °C.