Сотрудниками таможенной службы и специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в железнодорожном пункте пропуска «Пограничный» не допущен вывоз в КНР около 150 кубометров березовых бревен, выработанных в Костромской области (2 железнодорожных вагона) - по причине предоставления недействительных фитосанитарных сертификатов: количество лесоматериалов, указанное в фитосанитарных сертификатах не соответствовало количеству, указанному в товаросопроводительных документах. В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.
Из Приморья не выпущена крупная партия экспортного леса
Груз задержан в "Пограничном"Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.
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