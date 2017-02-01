Как во Владивостоке горел японский «Еруслан» под флагом Камбоджи

Накануне во Владивостоке на брошенном судне «Еруслан» произошло возгорание, сообщает РИА VladNews.
На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
Накануне во Владивостоке на брошенном судне «Еруслан» произошло возгорание, сообщает РИА VladNews.
На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих
Счет матча 69:87
Фоторепортаж на РИА VladNews
В Tigre de Сristal продемонстрировали уникальное меню кухни «Nikkei»
Счет - 70:68
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Мероприятие собрало более тысячи зрителей