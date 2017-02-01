Очередной мастер парковки во Владивостоке доставил пешеходам проблемы

Владелец джипа

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Водители Приморья "не считаются" с пешеходами, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Владивостоке, в районе микрорайона Снеговая падь. Владелец джипа марки Toyota Land Cruiser припарковал свой автомобиль непосредственно на тротуаре, который предназначен для передвижения пешеходов. Сложнее всего пришлось мамам с колясками: объезжать габаритное препятствие пришлось по замерзшей бугристой земле.

В соцсетях данный инцидент сразу же получил огромное количество негативных отзывов. Комментаторы посоветовали сделать предупреждение нарушителю в виде кирпичей, "аккуратно сложенных" на капоте дорогого автомобиля.