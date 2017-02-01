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Творческие люди плохо спят, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Flickr.com/caitlynreid Фото: Flickr.com/caitlynreid
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что творческие люди спят хуже остальных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на siasat.com.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что творческие люди могут спать чаще, но все равно плохо высыпаются. Поэтому ученые решили узнать, как визуальное и вербальное творчество влияет на сон, а также на его продолжительность и качество. Результат показал, что оба имеют разные модели сна. Визуальное творчество может активироваться с помощью определенных механизмов мозга, чем словесное творчество.

Как оказалось, «визуально» творческие люди жаловались, что из-за плохого сна их продуктивность днем снизилась. «Вербально» творческие люди ложатся позже, и просыпаются позже, но при этом высыпаются. Исследование показало, что обработка и выражение визуального творчества включает в себя психобиологические механизмы.

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