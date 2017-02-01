«Закон для всех»: юридические консультации продолжаются в муниципальной библиотеке

Время проведения: с 15 до 17 часов

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 2 февраля, в центральной библиотеке имени Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48) состоится очередная юридическая консультация «Закон для всех», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. С 15 до 17 часов студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа помогут решить правовые проблемы жителей Владивостока.

Как сообщили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", консультация будет включать самые востребованные правовые вопросы - по ЖКХ, наследованию, пенсионному обеспечению, возврату финансовых вложений и многие другие.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих получить юридическую консультацию в библиотеке имени А.П. Чехова абсолютно бесплатно. Телефон для справок: 236-13-70.