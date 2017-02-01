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Политика и экономика

Доллар снова понизил позиции

Курс валют на 1 февраля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.08 рубля, а евро - 64.28 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Доллар в очередной раз снизил свои позиции. Аналитики предупреждают, что в феврале американская валюта будет держаться на уровне 60-62 рубля за один доллар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке и в Банке ФИНАМ за 60.24рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 59.86 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 64.95 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 644.20 рубля за один евро.

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