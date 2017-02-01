Ноу-хау приморских специалистов

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Технология дополнительной защиты вагонов с углем от ветра разработана специалистами ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный порт". Система ветрозащиты позволяет сохранить температуру разогретого перед выгрузкой угля в зимний период и предотвратить его выдувание из вагонов мощными сезонными ветрами в Приморье.

С момента внедрения системы в январе среднесуточная выгрузка вагонов на угольном комплексе увеличилась на 14%. Находка, пос. Врангель, 1 февраля 2017 года - Крупнейший в России угольный стивидор АО "Восточный Порт", входящий в состав портового угольного холдинга

ООО "Управляющая портовая компания", ввел в работу новую систему ветрозащиты, которая закрыла еще один из участков перемещения открытых составов с углем по территории терминала. На угольном комплексе построены арочные стальные каркасные укрытия по пути перемещения составов с размороженным углем к вагоноопрокидывателям. Ветрозащитные сооружения помогают предотвратить повторное смерзание угля и защищают его от выдувания из вагонов в период сильных ветровых нагрузок в Приморье. Длина укрытий составляет 300 метров, в них одновременно помещается более 30 вагонов с углем.

"Ветрозащитные сооружения - ноу-хау наших специалистов. Система уже доказала свою эффективность. Она позволила обеспечить 100% выгрузку угля во время переворота вагона в вагоноопрокидывателе, - комментирует управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев. - "Теперь разогретые вагоны с углем больше не требуют повторного возврата в вагоноразмораживатели после ожидания выгрузки в зимний период. Возросла скорость работы - среднесуточная выгрузка в январе составила более 670 вагонов, это на 14%, или на 170 тыс. тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".