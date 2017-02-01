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На почте задержаны две партии стероидов

Посылки пришли из Белоруссии
Фото: ДВОТ Фото: ДВОТ
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В январе текущего года сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни пресекли две попытки незаконной пересылки в международных почтовых отправлениях анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.

Запрещенные к перемещению через государственную границу РФ вещества прибыли из Республики Беларусь. В одной из посылок было обнаружено 300 таблеток «TURANABOL» и «МЕТНОМАХ», 4 флакона с раствором «Testosterone» и «Andropen», во второй – 100 таблеток «OXANDROLON». Экспертиза показала, что все изъятые препараты являются сильнодействующими веществами.

Со слов получателей почтовых отправлений содержимое посылок предназначалось исключительно для «личного потребления». Однако, как выяснилось, рецептов врача о назначении указанных лекарственных препаратов у них не имелось. Оба заказчика стероидов также признались, что были осведомлены о запретах и ограничениях, связанных с ввозом в Россию сильнодействующих веществ, и совершаемые ими действия уголовно наказуемы.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) в отношении каждого получателя посылок.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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