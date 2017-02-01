Приморские спасатели во Владивостоке сняли с оторвавшейся льдины подростка

Мальчик хотел посмотреть на горящее судно

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Спасатели Приморской поисково-спасательной службы спасли 15-летнего подростка, оказавшегося на оторвавшейся льдине, сообщает РИА VladNews.

Сообщение о том, что на морской акватории в районе брошенного судна «Еруслан» от основного припая оторвало льдину, на которой находится подросток, поступило в учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края оперативному дежурному.

«В 20.26 группа спасателей на судне на воздушной подушке "Марс" вышли на морскую акваторию в район нефтебазы на 1-речке. В ходе поисков была обнаружена льдина и подросток на ней. Его сняли с льдины, состояние здоровье удовлетворительное, передан маме», – рассказали в ведомстве.

Все то время оперативный дежурный поддерживал связь с мальчиком по сотовому телефону. Поиски осложнялись темным временем суток.

Как рассказал сам потерпевший, он отправился посмотреть на горящее судно.

В спасательной операции было задействовано четыре человека Приморской поисково-спасательной службы, также помощь оказывал рядом находящийся буксир «Нептун».