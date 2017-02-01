Во Владивостоке пресечена контрабанда 40 тонн пледов

В декларации была заявлена кокосовая пряжа

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в декларации как пряжа из кокосового ореха, сотрудниками таможенного поста Первомайский Владивостокской таможни выявлено порядка 40 тонн незадекларированных товаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.

По факту вместо пряжи в контейнерах находились в большей части пледы и одеяла различных расцветок и размеров. Примечательно, что ни в одном из четырех контейнеров, предъявленных к досмотру, не содержалось самой пряжи, заявленной в декларации на товары.

Следует отметить, что основываясь на принципе эскалации таможенного тарифа, сырье и товары, имеющие меньшую степень обработки, облагаются наименьшей ставкой таможенной пошлины, в отличие от готовых изделий. Чем и пользуются недобросовестные участники ВЭД, заявляя свои товары подобным образом, с целью сэкономить на таможенных платежах.

Учитывая существенную разницу в ставках таможенных пошлин, товары направлены на таможенную экспертизу для установления размера ущерба, нанесенного государству.

По факту заявления при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах и представления недействительных документов возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ – не декларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих декларированию. Товары изъяты и помещены на ответственное хранение.