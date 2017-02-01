Пьяный приморец протаранил дерево

Мужчина отправлен на амбулаторное лечение

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье нетрезвый водитель спровоцировал автомобильную аварию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент произошел в городе Уссурийск. 37-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Regius Ace в районе дома №127 по улице Воровского не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. В результате удара автомобилист получил травму головы, ему назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.