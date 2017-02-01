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Полицейские Приморья установили личность грабителя по «пальчикам»

Возбуждено уголовное дело
Фото: www.vesti.ru Фото: www.vesti.ru
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Находки, который сообщил, что его квартиру ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя. Потерпевший рассказал, что неизвестные похитили из квартиры бытовую технику и личное имущество.

Эксперт-криминалист на месте происшествия изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленницы. Ею оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая дала признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит лишение свободы до пяти лет.

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