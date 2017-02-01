Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

С начала года полицейскими привлечены к ответственности 443 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 411 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 19 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

Только за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 139 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.