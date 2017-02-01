Росгвардия проводит уроки мужества для владивостокских школьников

Ребята узнали, что первый отряд особого назначения был создан в 1988 году при Министерстве внутренних дел РФ

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Традиционный месячник гражданско-патриотического воспитания, посвященный Дню защитника Отечества, стартовал во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Владивостока. Первое из серии запланированных совместных мероприятий МКУ «Молодежный ресурсный центр» и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю (Росгвардии) состоялось сегодня, 31 января, в гимназии №1.

В гости к школьникам пришли командир взвода отряда мобильного особого назначения (ОМОН) Управления Росгвардии по Приморскому краю майор полиции Павел Куприянов, капитан полиции Александр Гетман и командир отделения, лейтенант полиции Расим Медеев. Во время встречи с подростками они рассказали об истории возникновения ОМОНа, а также о задачах и сложностях своей профессии.

Так, ребята узнали, что первый отряд особого назначения был создан в 1988 году при Министерстве внутренних дел РФ. Бойцы ОМОНа ведут борьбу с преступностью, выполняют различные задачи, включая захват и обезвреживание вооруженных преступников. Гости также отметили, что ОМОН состоит из сотрудников, прошедших специальную подготовку. В ходе урока школьники узнали и о видах вооружения, навыки обращения с которыми должен иметь каждый боец такого отряда.

Представители Росгвардии продемонстрировали подросткам видеокадры, которые запечатлели ежедневные тренировки бойцов, а также фрагменты видеосъемок, сделанных во время спецопераций на территории Северо-Кавказского региона.

«Времени на встречи со школьниками нам не жалко, ребята подрастут и, возможно, захотят стать нам достойной сменой», - отметил Павел Куприянов.

В завершение встречи Расим Медеев продемонстрировал школьникам экипировку бойцов ОМОНа, которую смогли примерить все желающие. Не обошлось и без традиционного "селфи" с бойцом.

«До сегодняшнего дня бронежилеты видел только в кино. Сегодня примерил – он тяжелый, но зато при случае может спасти жизнь. Мы с друзьями поняли одно: чтобы попасть в ряды спецслужб, нужно хорошо учиться, заниматься спортом и уважать закон», – поделился ученик 8 класса МБОУ ООШ №1 Кирилл Могель.

«Бойцы спецподразделений будут посещать школы, рассказывать подросткам о службе, о своих беспокойных буднях. Всего запланировано восемь подобных занятий», – рассказал член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

В ближайшее время совместные уроки мужества МРЦ и Нацгвардии пройдут: