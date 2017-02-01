Во Владивостоке пенсионер попал под колеса легковушки 12:24, 01 февраля Во Владивостоке пенсионер попал под колеса легковушки (Эксклюзив)
ЭРА-ГЛОНАСС 12:19, 01 февраля ЭРА-ГЛОНАСС "не радует" приморцев (Эксклюзив)
Пожар на суде «Еруслан» ликвидирован 11:59, 01 февраля Пожар на суде «Еруслан» ликвидирован (Фото)
Новостная лента
Февраль, 01 среда
12:31
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
12:31
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
12:24
Во Владивостоке пенсионер попал под колеса легковушки Эксклюзив
12:19
ЭРА-ГЛОНАСС "не радует" приморцев Эксклюзив
12:12
Частным проектам в Приморье поможет государство
12:09
Продолжительность жизни можно определить по выпавшим зубам, - ученые
11:59
Пожар на суде «Еруслан» ликвидирован Фото
11:48
Сбитая на "зебре" во Владивостоке девушка-пешеход получила тяжелую травму Эксклюзив
11:34
Неадекватный водитель из Приморья напал на другого участника движения с лопатой Фото
11:22
Владимир Пучков проверил безопасность экологического тоннеля в Приморье Фото
11:11
Футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников Видео
11:08
«Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»
10:59
Стали известны подробности тяжелого ДТП с участием Lexus, которое произошло во Владивостоке Эксклюзив
10:39
Глава МЧС посетил Приморье
10:31
Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины и пенсионер Эксклюзив
10:28
Владивостокский силач проведет показательные выступления для школьников
10:22
Приморцы не могут забрать свои автомобили с таможни
10:14
Специалисты оценят характер возможных повреждений во время пожара на судне «Еруслан»
10:11
На больных раком и диабетом россиянах неплохо зарабатывали
10:05
«Урок мужества» прошел во Владивостоке Видео
10:01
Семейная пара осуждена за организацию азартных игр в Приморье
09:58
Россияне готовы экономить даже на здоровье
09:53
«Весёлая ларга» приглашает жителей Владивостока на кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи
09:51
СК возбудил уголовное дело по факту не оказания должных услуг беременной женщине
09:42
В Приморье сгорел деревянный сарай
09:41
В Приморье - самые крупные инвестпроекты в ДФО
09:37
Во Владивостоке задержали грабителя
09:31
16 пожаров зафиксировано в Приморье
09:20
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 1 февраля
08:44
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 февраля Адреса
08:20
В среду, 1 февраля, в Приморье похолодает до -14 °C
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4075 (14) от 01 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​«Урал-байкер-блюз» Григория Моргуна
Будет ли у Приморья своя киностудия?
Мужик от сохи, политработник от Бога
На уроки мужества приглашает Росгвардия
«Игрок» приходит в конце зимы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Частным проектам в Приморье поможет государство

Для участия в конкурсном отборе подано 5 заявок из нашего края
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России завершило отбор частных инвестиционных проектов для включения в федеральную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» и оказания государственной поддержки, сообщил корреспонденту РИА VladNews пресс-секретарь ведомства Алексей Елаш.

Всего за прошлый год было подано 26 заявок с объемом частных инвестиций в размере более 600 млрд рублей со всего ДВ. В ближайшие недели конкурсная комиссия отберет победителей, все предложения имеют хорошие шансы для реализации с финансовой поддержкой со стороны государства.

Любой частный инвестиционный проект с объемом свыше 50 млн рублей может претендовать на получение официального статуса участника государственной программы. Процедура отбора максимально прозрачна.

Из 26 проектов пять заявлений поступило из Приморья. Они касаются логистики, сельского хозяйства и строительства.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
11:43, 01 февраля 2017 ​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие

В Москве обсуждают «декриминализацию» в Приморье

В Приморье - самые крупные инвестпроекты в ДФО
09:41, 01 февраля 2017 В Приморье - самые крупные инвестпроекты в ДФО

На включение в госпрограмму развития Дальнего Востока претендует 26 инвесторов из ДФО

В Приморье завершена доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей
02:02, 01 февраля 2017 В Приморье завершена доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей

Сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату

Таможням ДФО дали указание лучше выявлять контрабанду наркотиков преступными группами
17:41, 31 января 2017 Таможням ДФО дали указание лучше выявлять контрабанду наркотиков преступными группами

Определены задачи на 2017 год

Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам проиндексируется на 5,4%
17:17, 31 января 2017 Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам проиндексируется на 5,4%

Индексация начнется 1 февраля

Соревнования капсул Hyperloop прошли в конце января
12:43, 31 января 2017 Соревнования капсул Hyperloop прошли в конце января

Транспортная линия в Приморье пройдет по маршруту "Зарубино-Хуньчунь"

Когда лучше покупать валюту во Владивостоке?
11:33, 31 января 2017 Когда лучше покупать валюту во Владивостоке?

Курс валют на 31 января