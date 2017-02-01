Частным проектам в Приморье поможет государство

Для участия в конкурсном отборе подано 5 заявок из нашего края

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России завершило отбор частных инвестиционных проектов для включения в федеральную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» и оказания государственной поддержки, сообщил корреспонденту РИА VladNews пресс-секретарь ведомства Алексей Елаш.

Всего за прошлый год было подано 26 заявок с объемом частных инвестиций в размере более 600 млрд рублей со всего ДВ. В ближайшие недели конкурсная комиссия отберет победителей, все предложения имеют хорошие шансы для реализации с финансовой поддержкой со стороны государства.

Любой частный инвестиционный проект с объемом свыше 50 млн рублей может претендовать на получение официального статуса участника государственной программы. Процедура отбора максимально прозрачна.

Из 26 проектов пять заявлений поступило из Приморья. Они касаются логистики, сельского хозяйства и строительства.