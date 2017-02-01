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Продолжительность жизни можно определить по выпавшим зубам, - ученые

Специалисты узнали, как выпадение зубов влияет на здоровье
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что по количеству выпавших зубов можно узнать, сколько человеку осталось жить, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные новости.

Таким образом, чем больше зубов у человека потеряно, тем меньше ему осталось жить. По словам специалистов, состояние зубом напрямую связано с тем, как человек относится к своему здоровью. Таким образом, если у человека к 74 годам сохранились свои зубы, значит, он проживет до 100 лет.

Отмечается, что на потерю зубов сильно влияет стресс, с которым человек сталкивается на протяжении всей своей жизни. Но стресс влияет не только на зубы, но и на состояние всего организма.

Ученые изучили статистику и установили, что люди, которые к 65 годам потеряли примерно пять зубов, чаще всего страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими болезнями, которые укорачивают сроки жизни.

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