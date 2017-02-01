Пожар на суде «Еруслан» ликвидирован

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

После проведённой пожарными дополнительной разведки на заброшенном судне «Еруслан» установлено, что на сухогрузе произошла самоликвидация огня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Утром, 1 февраля, к месту стоянки брошенного судна «Еруслан», на котором накануне произошёл пожар, выдвинулась оперативная группа пожарного гарнизона и спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России в составе 6 человек. С применением судна на воздушной подушке специалисты провели разведку горящего сухогруза и характер возможных повреждений. Кроме этого, было организовано взаимодействие с Владивостокским морским спасательно-координационным центром по возможному привлечению буксира ледокольного типа для доставки личного состава и проведения работ по тушению пожара.

В настоящее время оперативная группа продолжает работать на месте пожара. Причины возгорания устанавливаются.