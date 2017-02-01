Неадекватный водитель из Приморья напал на другого участника движения с лопатой

Мужчина повредил чужой автомобиль

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Водитель напал на чужой автомобиль с лопатой, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Фирсова,2. По словам непосредственного участника действий, неадекватный водитель подрезал его автомобиль, после чего выскочил из транспортного средства с внушительным орудием труда - лопатой, и ударил по лобовому стеклу. Владелец пострадавшего автомобиля поспешил выйти из транспорта, что не увенчалось успехом - мужчине пришлось пуститься в бега, так как неадекватный водитель преклонного возраста с лопатой в руках попытался напасть на него. Когда мужчине удалось вновь вернуться в безопасное место - свой уже поврежденный автомобиль, приморец с лопатой продолжал стоять в ожидании, пока владелец пострадавшего авто снова выйдет на улицу. Судя по всему, терпение иссякло, и он, напоследок ударив автомобиль по кузову лопатой, скрылся в неизвестном направлении.

В популярно соцсети этот случай сразу же получил массу отзывов и комментариев. Кто-то посчитал поведение дедушки с лопатой крайне странным, а многие отметили, что наверняка инцидент имеет другую предысторию. Скорее всего, водитель пострадавшего авто сам допек деда своим лихачеством, от чего последний не выдержал и прибег к таким крайним и радикальным мерам.