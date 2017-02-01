Во Владивостоке пенсионер попал под колеса легковушки

Нарушение ПДД плохо кончилось для пожилого мужчины

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пенсионер попал под колеса автомобиля Honda Accord Inspire, когда попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Авария произошла в районе дома №25 по улице Луговой. В зоне видимости был надземный переход на Луговой площади, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП произошло утром. Седан под управлением 23-летнего автолюбителя двигался со стороны Спортивной на Светланскую. В результате наезда 69-летний мужчина получил ушиб головного мозга легкой степени и был направлен на амбулаторное лечение.