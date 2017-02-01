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«Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»

Матч утерянных возможностей
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

31 января владивостокский ХК «Адмирал» начал сибирское турне в рамках регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. Поездка открылась с игры в Новокузнецке, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на прямую трансляцию на сайте КХЛ. В ней «моряки» заработали только одно очко.

Первое большинство «моряки» быстро воплотили в гол: Роберт Саболич бросил низом с правого круга вбрасывания, а Дмитрий Саюстов подставил клюшку, отправив шайбу в ворота соперника – 1:0. Обнадеживающее начало.

И тут же приморцы остались вчетвером на пять минут, за удар в голову удалили Сергея Барбашева, хотя на повторе было видно, что удар пришелся плечо в плечо. «Моряки» с честью вышли из ситуации, уверенно выстояв в долгом меньшинстве. И все же хозяевам удалось ответить в середине периода, реализовав контратаку два «сталевара» против одного «моряка» – 1:1. Вновь «Адмирал» вывел вперед 19-летний юниор Денис Алексеев: войдя в зону, он обыграл защитника и кинул в девятку – 2:1. Получился роскошный гол и первый в КХЛ для бронзового призера прошедшего молодежного чемпионата мира.

В конце третьего периода соперник пошел на штурм, сняв вратаря, и забил-таки за шесть секунд до сирены – 2:2. Все решилось в серии буллитов до первого пропущенного гола. Удачливее оказалась «Кузня».

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