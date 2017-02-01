Виновница ДТП - 29-летняя женщина

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадала 22-летняя девушка-пешеход: ее на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль Toyota Prius, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавшая была госпитализирована в Тысячекоечную больницу с переломом крестца, теперь оба более месяца проведет на постельном режиме.

Авария произошла в районе дома №76 по Океанскому проспекту. Гибридный автомобиль под управлением 29-летней автоледи двигался со стороны улицы Комсомольской в сторону проспекта Острякова. На нерегулируемом пешеходном переходе Prius сбил девушку.