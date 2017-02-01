Во Владивостоке пенсионер попал под колеса легковушки 12:24, 01 февраля Во Владивостоке пенсионер попал под колеса легковушки (Эксклюзив)
ЭРА-ГЛОНАСС 12:19, 01 февраля ЭРА-ГЛОНАСС "не радует" приморцев (Эксклюзив)
Пожар на суде «Еруслан» ликвидирован 11:59, 01 февраля Пожар на суде «Еруслан» ликвидирован (Фото)
Новостная лента
Февраль, 01 среда
12:30
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
12:30
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
12:24
Во Владивостоке пенсионер попал под колеса легковушки Эксклюзив
12:19
ЭРА-ГЛОНАСС "не радует" приморцев Эксклюзив
12:12
Частным проектам в Приморье поможет государство
12:09
Продолжительность жизни можно определить по выпавшим зубам, - ученые
11:59
Пожар на суде «Еруслан» ликвидирован Фото
11:48
Сбитая на "зебре" во Владивостоке девушка-пешеход получила тяжелую травму Эксклюзив
11:34
Неадекватный водитель из Приморья напал на другого участника движения с лопатой Фото
11:22
Владимир Пучков проверил безопасность экологического тоннеля в Приморье Фото
11:11
Футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников Видео
11:08
«Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»
10:59
Стали известны подробности тяжелого ДТП с участием Lexus, которое произошло во Владивостоке Эксклюзив
10:39
Глава МЧС посетил Приморье
10:31
Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины и пенсионер Эксклюзив
10:28
Владивостокский силач проведет показательные выступления для школьников
10:22
Приморцы не могут забрать свои автомобили с таможни
10:14
Специалисты оценят характер возможных повреждений во время пожара на судне «Еруслан»
10:11
На больных раком и диабетом россиянах неплохо зарабатывали
10:05
«Урок мужества» прошел во Владивостоке Видео
10:01
Семейная пара осуждена за организацию азартных игр в Приморье
09:58
Россияне готовы экономить даже на здоровье
09:53
«Весёлая ларга» приглашает жителей Владивостока на кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи
09:51
СК возбудил уголовное дело по факту не оказания должных услуг беременной женщине
09:42
В Приморье сгорел деревянный сарай
09:41
В Приморье - самые крупные инвестпроекты в ДФО
09:37
Во Владивостоке задержали грабителя
09:31
16 пожаров зафиксировано в Приморье
09:20
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 1 февраля
08:44
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 февраля Адреса
08:20
В среду, 1 февраля, в Приморье похолодает до -14 °C
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4075 (14) от 01 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​«Урал-байкер-блюз» Григория Моргуна
Будет ли у Приморья своя киностудия?
Мужик от сохи, политработник от Бога
На уроки мужества приглашает Росгвардия
«Игрок» приходит в конце зимы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Сбитая на "зебре" во Владивостоке девушка-пешеход получила тяжелую травму

Виновница ДТП - 29-летняя женщина
Фото: zolotoyolymp.ru Фото: zolotoyolymp.ru
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадала 22-летняя девушка-пешеход: ее на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль Toyota Prius, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавшая была госпитализирована в Тысячекоечную больницу с переломом крестца, теперь оба более месяца проведет на постельном режиме.

Авария произошла в районе дома №76 по Океанскому проспекту. Гибридный автомобиль под управлением 29-летней автоледи двигался со стороны улицы Комсомольской в сторону проспекта Острякова. На нерегулируемом пешеходном переходе Prius сбил девушку.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Неадекватный водитель из Приморья напал на другого участника движения с лопатой
11:34, 01 февраля 2017 Неадекватный водитель из Приморья напал на другого участника движения с лопатой

Мужчина повредил чужой автомобиль

Стали известны подробности тяжелого ДТП с участием Lexus, которое произошло во Владивостоке
10:59, 01 февраля 2017 Стали известны подробности тяжелого ДТП с участием Lexus, которое произошло во Владивостоке

Обе пострадавшие направлены на амбулаторное лечение

Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины и пенсионер
10:31, 01 февраля 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины и пенсионер

В общей сложности за сутки в городе произошло 75 аварий

На больных раком и диабетом россиянах неплохо зарабатывали
10:11, 01 февраля 2017 На больных раком и диабетом россиянах неплохо зарабатывали

Раскрыт картельный сговор

Семейная пара осуждена за организацию азартных игр в Приморье
10:01, 01 февраля 2017 Семейная пара осуждена за организацию азартных игр в Приморье

Обвиняемые полностью признали свою вину

СК возбудил уголовное дело по факту не оказания должных услуг беременной женщине
09:51, 01 февраля 2017 СК возбудил уголовное дело по факту не оказания должных услуг беременной женщине

Расследование продолжается

В Приморье сгорел деревянный сарай
09:42, 01 февраля 2017 В Приморье сгорел деревянный сарай

Обстоятельства случившегося уточняются