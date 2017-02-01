Обе пострадавшие направлены на амбулаторное лечение

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности тяжелого ДТП с участием Lexus, которое произошло во Владивостоке 31 января в 07:57, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, в ДТП в районе дома №11"в" по Народному проспекту столкнулись автомобили марок Mitsubishi Pajero Evolution и Lexus RX350. Оба авто были под управлением двух женщин.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль Mitsubishi Pajero Evolution под управлением 21-летней девушки ехал с Тобольской на Шилкинскую. При повороте налево внедорожник столкнулся с автомобилем Lexus RX350, двигавшемся во встречном направлении по главной со стороны Толстого.

Обе автоледи получили травмы головы и направлены на амбулаторное лечение: владелица Mitsubishi с ссадиной лба, а 41-летняя хозяйка Lexus - с легким ушибом головного мозга.