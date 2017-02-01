Календарь полнолуния и новолуния в феврале 2017 года

Лунными календарями стали пользоваться практически во всех сферах жизни

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В России не так распространена мысль о том, что лунный календарь 2017 имеет немалое влияние на жизнь человека, чем например, на Западе (Япония, Китай, Индия) или в мусульманских странах, где лунный календарь признан на государственном уровне, также как у нас солнечный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует уточнить, что такой способ исчисления времени является самым древним, и многие раскопки археологов говорят о том, что наблюдениями за естественным спутником Земли пользовались еще в палеолите.



В наше время изобретено такое огромное количество способов наблюдения за Луной и составления календарей изменения фаз, что нетрудно узнать о характере движения ночного светила задолго до наступления определенного момента.



Известно, что огромное влияние на жизнь и работоспособность человека оказывает характер движения Луны по своей орбите, поэтому так важно знать благоприятные лунные дни в 2017 году.



Отметим, что благодаря наблюдениям ученых, лунными календарями стали пользоваться практически во всех сферах жизни: начиная с медицины и заканчивая посевными работами.



В лунном месяце нет фиксированного количества дней, поэтому такой месяц варьируется от 29 до 30 суток. Чаще всего используемся синодический месяц, то есть такой, который отмеряется между двумя одинаковыми событиями лунного цикла, например, новолуниями.



Самыми известными лунными календарями считаются исламский и буддистский, которые и относятся к наидревнейшим на Земле.



Фазы Луны январь 2017 года

- Новолуние - 28 января 2017 года в 3 часа 05 минут 54 секунду.

- Полнолуние - 12 января 2017 года в 14 часа 32 минуты 51 секунд.

- Первая четверть - 05 января 2017 года в 22 часа 45 минут 54 секунд.

- Последняя четверть - 20 января 2017 года в 01 часов 12 минут 17 секунд.

- Растущая Луна - с 1 по 11 января и с 29 по 31 января 2017 года.

- Убывающая Луна - с 13 по 27 января 2017 года и с 24 января по 31 января 2016 года.



Фазы Луны февраль 2017 года

- Новолуние - 26 февраля 2017 года в 17 часов 57 минут 14 секунд.

- Полнолуние - 11 февраля 2017 года в 3 час 31 минут 44 секунды.

- Первая четверть - 04 февраля 2017 года в 07 часов 17 минут 46 секунд.

- Последняя четверть - 18 февраля 2017 года в 22 часов 31 минут 58 секунд.

- Растущая Луна - с 1 по 10 февраля и с 27 по 28 февраля 2017 года.

- Убывающая Луна - с 12 по 25 февраля 2017 года.

- Солнечное затмение - 26 февраля 2017 года в 17 часов 54 минут 10 секунд.

- Лунное затмение - 11 февраля 2017 года в 3 часа 45 минут 11 секунд.



Фазы Луны март 2017 года

- Новолуние - 28 марта 2017 года в 5 часов 56 минуты 10 секунды.

- Полнолуние - 12 марта 2017 года в 17 часов 52 минут 40 секунд.

- Первая четверть - 5 марта 2017 года в 14:31:21.

- Последняя четверть - 20 марта 2017 года в 02:09:48.

- Растущая Луна - с 1 по 11 марта и с 29 по 31 марта 2017 года.

- Убывающая Луна - с 13 по 27 марта 2017 года.



Фазы Луны апрель 2017 года

- Новолуние - 26 апреля 2017 года в 15 часов 15 минуты 01 секунд.

- Полнолуние - 11 апреля 2017 года в 09 часов 07 минуты 01 секунды.

- Первая четверть - 03 апреля 2017 года в 21:38:29.

- Последняя четверть - 19 апреля 2017 года в 12:55:40.

- Растущая Луна - с 1 по 10 апреля и с 27 по 30 апреля 2017 года.

- Убывающая Луна - с 12 по 25 апреля 2017 года.



Фазы Луны май 2017 года

- Новолуние - 25 мая 2017 года в 22 часа 43 минут 15 секунд.

- Полнолуние - 11 мая 2017 года в 00 часов 41 минут 25 секунд.

- Первая четверть - 03 мая 2017 года в 05:45:48.

- Последняя четверть - 19 мая 2017 года в 03:31:44.

- Растущая Луна - с 1 по 10 мая и с 26 по 31 мая 2017 года.

- Убывающая Луна - с 12 по 24 мая 2017 года.



Фазы Луны июнь 2017 года

- Новолуние - 24 июня 2017 года в 5 часов 29 минут 30 секунды.

- Полнолуние - 09 июня 2017 года в 16 часов 08 минуту 30 секунд.

- Первая четверть - 01 июня 2017 года в 15:40:54.

- Последняя четверть - 17 июня 2017 года в 14:31:38.

- Растущая Луна - с 1 по 8 июня и с 25 по 30 июня 2017 года.

- Убывающая Луна - с 10 по 23 июня 2017 года.



Фазы Луны июль 2017 года

- Новолуние - 23 июля 2017 года в 12 часов 44 минут 21 секунды.

- Полнолуние - 09 июля 2017 года в 07 час 05 минут 31 секунд.

- Первая четверть - 01 июля 2017 года в 03:49:57.

- Вторая Первая четверть - 30 июля 2017 года в 18:22:01.

- Последняя четверть - 16 июля 2017 года в 22:24:26.

- Растущая Луна - с 1 по 8 июля и с 24 по 31 июля 2017 года.

- Убывающая Луна - с 10 по 22 июля 2017 года.



Фазы Луны август 2017 года

- Новолуние - 21 августа 2017 года в 21 часа 29 минуты 02 секунд.

- Полнолуние - 07 августа 2017 года в 21 часов 09 минут 29 секунд.

- Первая четверть - 29 августа 2017 года в 11:11:53.

- Последняя четверть - 15 августа 2017 года в 04:13:50.

- Растущая Луна - с 1 по 6 августа и с 22 по 31 августа 2017 года.

- Убывающая Луна - 8 августа по 20 августа 2017 года.



Фазы Луны сентябрь 2017 года

- Новолуние - 20 сентября 2017 года в 08 часов 28 минуты 47 секунд.

- Полнолуние - 06 сентября 2017 года в 10 часа 01 минуты 29 секунд.

- Первая четверть - 28 сентября 2017 года в 05:52:24.

- Последняя четверть - 13 сентября 2017 года в 09:23:45.

- Растущая Луна - с 1 по 5 сентября и с 21 по 30 сентября 2017 года.

- Убывающая Луна - с 7 по 19 сентября 2017 года.

- Солнечное затмение - 1 сентября 2017 года в 12 часов 02 минут 43 секунды.

- Лунное затмение - 16 сентября 2017 года в 22 часа 04 минуты 22 секунды.



Фазы Луны октябрь 2017 года

- Новолуние - 19 октября 2017 года в 22 часа 10 минут 47 секунды.

- Полнолуние - 05 октября 2017 года в 21 часов 38 минуту 41 секунд.

- Первая четверть - 28 октября 2017 года в 01:20:51.

- Последняя четверть - 12 октября 2017 года в 15:24:08.

- Растущая Луна - 1 по 4 октября и с 20 по 31 октября 2017 года.

- Убывающая Луна - с 6 по 18 октября 2017 года.



Фазы Луны ноябрь 2017 года

- Новолуние - 18 ноября 2017 года в 14 часов 40 минут 51 секунды.

- Полнолуние - 04 ноября 2017 года в 08 часов 21 минуту 31 секунды.

- Первая четверть - 26 ноября 2017 года в 20:01:35.

- Последняя четверть - 10 ноября 2017 года в 23:35:15.

- Растущая Луна - с 1 по 3 ноября и с 19 по 30 ноября 2017 года.

- Убывающая Луна - с 5 по 17 ноября 2017 года.



Фазы Луны декабрь 2017 года

- Новолуние - 18 декабря 2017 года в 9 часов 29 минуты 19 секунд.

- Полнолуние - 03 декабря 2017 года в 18 часа 45 минуты 41 секунды.

- Первая четверть - 26 декабря 2017 года в 12:18:52.

- Последняя четверть - 10 декабря 2017 года в 10:50:16.

- Растущая Луна - с 1 по 2 декабря и с 19 по 31 декабря 2017 года.

- Убывающая Луна - с 4 по 17 декабря 2017 года



Следует уточнить, что даты и точное время новолуний, полнолуний и фаз Луны в календаре на 2017 год рассчитаны для города Москвы и указаны по московскому времени, то есть в другом регионе следует учитывать поправку во времени для своего города