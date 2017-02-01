Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины и пенсионер

В общей сложности за сутки в городе произошло 75 аварий

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во вторник в трех ДТП пострадали три женщины и пенсионер, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего же за минувшие сутки в приморской столице произошло 75 различных столкновений транспортных средств, в том числе и 47 аварий с материальным ущербом. Участники 6 ДТП составили европротоколы.

Владивостокцы и гости города в этот день нарушили Правила дорожного движения 244 раза, составлены протоколы. Так, зарегистрировано 10 случаев пьяной езды, 6 эпизодов перевозки не пристегнутых спецустройствами детей, а также 4 выезда на "встречку". Инспекторы ДПС составили 12 протоколов по тонировке не по ГОСТ, 2 - по нарушениям правил парковки и 5 протоколов в отношении должников по статье 20.25 КоАП РФ.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 12 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлен один автомобиль.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлен 51 протокол. В свою очередь, "безлошадные" граждане, бегавшие через дороги в неположенных местах, получили на руки от ДПС 59 копий протоколов об административном нарушении.

Водители автобусов пойманы на 5 нарушениях, а таксисты - на 26.