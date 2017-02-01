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Общество

Владимир Пучков проверил безопасность экологического тоннеля в Приморье

Глава МЧС прибыл с рабочим визитом
Фото: ГУ МЧС Приморья Фото: ГУ МЧС Приморья
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Глава МЧС России Владимир Пучков провел тактико-техническое учение по обеспечению функционирования первого в России экологического тоннеля, над которым проходит тропа леопардов, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Из пожарно-спасательной части города Барабаш глава МЧС России направился в заповедник «Кедровая падь».

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 31 января в ходе рабочей поездки глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Приморье. Из пожарно-спасательной части города Барабаш глава МЧС России направился в заповедник «Кедровая падь».

«Это первый экологический тоннель, который позволяет сохранить популяцию леопарда в естественной для животного среде обитания без вмешательства в его жизнь», - сказал Владимир Пучков, отметив важность функционирования в штатном режиме этого уникального объекта. Тоннель находится под прикрытием пожарно-спасательной части.

Проход для диких животных соединяет две части национального парка «Земля леопарда» на юге Приморского края. Для того, чтобы животные свободно мигрировали по охраняемой территории под путями миграции, был построен тоннель для движения автотранспорта длиной 575 метров. Его строительство заняло почти шесть лет. Тоннель был открыт в марте 2016 года.

В настоящее время в дикой природе обитает до 80 особей дальневосточного леопарда. Специально для их охраны в Приморье создан национальный парк «Земля леопарда» площадью 262 тыс. гектаров.

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