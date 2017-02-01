Специалисты оценят характер возможных повреждений во время пожара на судне «Еруслан»

Пожарные и спасатели проведут дополнительную разведку

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 1 февраля, к месту стоянки судна брошенного судна «Еруслан», на котором накануне произошел пожар, выдвинулась оперативная группа пожарного гарнизона и спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что специалисты проведут разведку горящего сухогруза и оценят характер возможных повреждений.

Как ранее сообщало РИА VladNews, во вторник, 31 января, во Владивостоке в Амурском заливе загорелось брошенное судно «Еруслан». Прибывшие на место происшествия караул пожарно-спасательной части и оперативная группа ГУ МЧС России по Приморскому краю. Установлено, что возгорание произошло на верхней палубе и автомобильной палубе в кормовой части судна. Существует угроза для безопасности личного состава.

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