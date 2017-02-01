На больных раком и диабетом россиянах неплохо зарабатывали

Раскрыт картельный сговор

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

УФАС по Москве раскрыло картельный сговор между двумя фармацевтическими компаниями на сумму свыше 414 млн рублей при выполнении госконтрактов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом заявлено на странице управления.

Уточняется, что компании «БСС» и «АМТ» действовали на торгах в интересах друг друга. В результате цены на 107 торгах оказались завышены.

95 аукционов стоимостью более 403 млн рублей, сообщили в ведомстве, выиграла компания «БСС». Другая компания выиграла 7 аукционов стоимостью 6 млн рублей.

Компании поставляли государственным учреждениям жизненно важные препараты — инсулин, антибиотики, препараты для лечения рака и сахарного диабета.