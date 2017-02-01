Семейная пара осуждена за организацию азартных игр в Приморье

Обвиняемые полностью признали свою вину

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В Арсеньеве осуждена семейная пара за организацию и проведение незаконных азартных игр, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что с целью незаконного обогащения фигуранты решили заняться «игорным бизнесом». Проведение азартных игр осуществлялось в принадлежащем им на праве собственности помещении площадью 132 кв. м.

Супруги организовали прием денежных ставок и выдачу материальных призов, с привлечением услуг операторов зала с использованием в качестве игрового оборудования аппаратные комплексы, программное обеспечение которых имеет алгоритмы, позволяющие случайным образом определять результат игры.

В июне 2016 года их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами, которые обнаружили 10 единиц иллюзионных развлекательных электронных аттракционов, бонусные и пластиковые карты с эквивалентом баллов, денежные средства, журналы учета посетителей, а также документы, подтверждающие оборот денежных средств в ходе осуществления азартной деятельности.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде условного лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев и 1 год 3 месяца соответственно с испытательными сроками.