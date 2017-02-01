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Россияне готовы экономить даже на здоровье

Как жители РФ выполняют совет Медведева?
Фото: bloknot.ru Фото: bloknot.ru
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Как россияне следуют совету Дмитрия Медведева? Как оказалось, экономят на всем - и на одежде, и на лекарствах, и даже на продуктах. А индекс потребительского доверия в стране упал до исторического минимума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon.

Индекс потребительского доверия россиян в четвёртом квартале 2016 года снизился до 63 пунктов. Такое значение фиксировалось компанией Nielsen только один раз за 12 лет наблюдений - в первом квартале 2016 года.

Индекс потребительского доверия Nielsen рассчитывается на основе трёх показателей: оценке гражданами перспектив трудоустройства, состояния личных финансов и желания тратить деньги на товары и услуги. Значение индекса ниже 100 пунктов показывает, что в обществе преобладают пессимистичные настроения, выше 100 - оптимистичные.

По данным Nielsen, 84% опрошенных компанией сочли нынешнее время неподходящим для покупок. Снижение потребительской активности отмечают и специалисты РАНХиГС.

На чём начали экономить

Больше всего россияне стали экономить на поездках за границу (61,5% от тех, кто ездил раньше). Кроме того, россияне готовы меньше тратить на развлечения (57,5%) и продукты (51,9%). На одежде и обуви экономят 36,4%. В конце списка оказались платные медицинские услуги и лекарства. Урезать расходы на услуги готова треть участников исследования, а на препараты — 25,9%.

Причём режим экономии характерен не только для необеспеченных слоёв населения, но и для тех, кто причисляет себя к среднему классу, а также к хорошо обеспеченным. На товарах и услугах экономят 91,9% малообеспеченного населения, 78,2% среднего класса и 61,4% граждан с высокими доходами.

Сэкономить во время кризиса россияне пытаются в основном за счёт дачных участков и приусадебного хозяйства, а также дополнительного заработка: 34,6% граждан стали высаживать на огородах больше овощей и фруктов. 14,9% нашли разовые подработки, 7% регулярно подрабатывают, а 5,6% устроились на вторую работу.

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