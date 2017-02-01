В Приморье - самые крупные инвестпроекты в ДФО

На включение в госпрограмму развития Дальнего Востока претендует 26 инвесторов из ДФО

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Пять частных инвесторов из Приморского края претендуют на включение в госпрограмму развития Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Общий объем инвестиций проектов, представленных для конкурса от приморского бизнеса - более 400 миллиардов рублей. При том, что Приморский край занял только второе место по числе представленных инвестпроектов (после Камчатского края и Сахалинской области, предприниматели из которой представили по 6 проектов), сумма инвестиций бизнесменов из Приморья составляет 2/3 от общей суммы инвестиций всех 26 дальневосточных проектов.

Эти инвесторы будут работать в сфере перевалки угля и зерна (строятся соответствующие терминалы), а также в области малоэтажного строительства из древесины и туризма. По расчетам, эти компании создадут в регионе почти 30 тысяч новых рабочих мест.

"Один из крупнейших проектов – интегрированный развлекательный курорт «Приморье», который сегодня уже посещает порядка 1000 человек в день. В апреле там начнется строительство нового 11-этажного гостиничного комплекса, всего же к 2022 году курорт будет располагать 6000 номерами и обширной современной инфраструктурой," - рассказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Кроме того, на включение в госпрограмму претендует проект по строительству Находкинского завода минеральных удобрений, который обещает стать одним из крупнейших и современных комплексов по производству минеральных удобрений. Расчетная полная мощность предприятия составляет 1,1 миллиона тонн товарного аммиака, 2 миллиона тонн карбамида и 1 миллион тонн метанола. Объём инвестиций в завод и объекты внешней инфраструктуры составляет более 400 миллиардов рублей. Продукция завода будет предназначена как для российского рынка, так и для экспорта в страны АТР.

Всего из регионов ДФО поступило 26 заявок от инвесторов, желающих стать участниками госпрограммы, на общую сумму более 600 миллиардов рублей. Отметим, что частный инвестиционный проект с объемом свыше 50 миллионов рублей может претендовать на получение официального статуса участника программы развития Дальнего Востока.

Отбор проектов осуществлялся в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 года № 1055 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 822).