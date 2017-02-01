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Общество

Во Владивостоке задержали грабителя

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 23-летний житель Владивостока, который сообщил, что его ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, что в районе улицы Гульбиновича к потерпевшему подбежали неизвестные и с применением насилия похитили мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Позже в полицию с аналогичным заявлением обратился еще один житель краевого центра.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Средней Азии, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит лишение свободы до семи лет.

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