«Весёлая ларга» приглашает жителей Владивостока на кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи

Открытия фестиваля состоится уже в пятницу

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Седьмой по счету Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» стартует во Владивостоке в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В течение трёх фестивальных дней 3 - 5 февраля во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдут творческие встречи, состоятся мастер-классы, будут показаны фильмы, которые сделали дети и подростки.

Как сообщили во Дворце детского творчества, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы «Компьютерная анимация», «Игровое кино», «Актерское мастерство и сценическая речь», «Секреты телевидения» и другие.

Все желающие смогут посмотреть конкурсные фильмы в номинациях: «Игровое кино», «Мультфильмы», «Новостной сюжет», «Телерепортаж», «Телевизионная программа», «Киножурнал», «Документальное кино», «Соцреклама» и «Видеозарисовки».

Организаторы фестиваля – управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и городской Дворец детского творчества – приглашают на творческие мероприятия всех желающих. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится уже в пятницу, 3 февраля, в 15 часов в большом зале Дворца детского творчества Владивостока.