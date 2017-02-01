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В Приморье сгорел деревянный сарай

Обстоятельства случившегося уточняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

31 января в 17:46 на пульт пожарно-спасательной службы Октябрьского муниципального района поступила информация о пожаре в селе Покровка, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Звонивший рассказал, что в доме 21, расположенном на улице Гагарина открытым пламенем горит деревянный сарай.

В 17.50 по указанному адресу прибыли пожарные бригады и немедленно приступили к тушению строения.

В 17:52 пожар был локализован, а в 18:05 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 3 человека личного состава и 1 единица техники. 

Причины возгорания будут установлены позже.

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