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Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?»

Синоптики прогнозируют нулевую вероятность выпадения осадков на ближайшие пять дней
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке суровостью отличаются не только участники дорожного движения, но и погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. А между тем снега в городе пока что не ожидается. Синоптики прогнозируют нулевую вероятность выпадения осадков на ближайшие пять дней. А ещё стало известно, каких явлений природы стоит остерегаться этой весной, и как скоро она наступит.

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