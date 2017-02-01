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Группа «Пазарх» привезли во Владивосток выставку

Работы с загадками и тайным смыслом
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

«Легче сказанного». Международная выставка с таким названием открылась в Центре Эрмитаж во Владивостоке. Группа художников из Грузии, Латвии и России объединились под общим названием Пазарх, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Они рисуют, режут по дереву и работают с драгоценными камнями. Их работы отличаются загадками и тайным смыслом. Последний раз эта группа была в приморской столице 11 лет назад.

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