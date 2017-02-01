«Спартак-Приморье» прошел проверку сибиряками. Команда в преддверии борьбы за кубок России встретилась со своим первым соперником. Золото и серебро кубка России по бадминтону привезли приморские спортсмены. За награды боролись 18 регионов страны. А футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников. Команда проведет товарищеские матчи с иностранными клубами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников
Новости спортаВладивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.
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