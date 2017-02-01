«Урок мужества» прошел во Владивостоке

В качестве педагогов – сотрудники органов внутренних дел и бойцы ОМОН

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

«Урок мужества» прошел в стенах гимназии №1. В качестве педагогов – сотрудники органов внутренних дел и бойцы ОМОН. Которым есть чем поделиться с молодым поколением - будущими защитниками Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Вместе с людьми в форме пришла - Елена Мицай, мама бывшего ученика гимназии. О том, что он здесь учился, безмолвно напоминает доска, которая висит на фасаде здания. На ней написана дата его смерти. Роман Мицай, погиб 19 октября 17 лет назад при выполнении военного долга в Чеченской республике.