«Урок мужества» прошел в стенах гимназии №1. В качестве педагогов – сотрудники органов внутренних дел и бойцы ОМОН. Которым есть чем поделиться с молодым поколением - будущими защитниками Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Вместе с людьми в форме пришла - Елена Мицай, мама бывшего ученика гимназии. О том, что он здесь учился, безмолвно напоминает доска, которая висит на фасаде здания. На ней написана дата его смерти. Роман Мицай, погиб 19 октября 17 лет назад при выполнении военного долга в Чеченской республике.
«Урок мужества» прошел во Владивостоке
В качестве педагогов – сотрудники органов внутренних дел и бойцы ОМОНВладивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.
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