Гороскоп на 1 февраля

В целом день склоняет к спокойной рутинной работе

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Гороскоп на сегодня противоречив и наполнен скрытыми эмоциями. В целом день склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел, сообщает 1001 Гороскоп. Однако в душе при этом может зреть напряжение, время от времени прорываясь наружу в виде споров с окружающими, придирок и т.д. Чтобы избежать конфликтов, посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям. Чем меньше ваши интересы будут пересекаться сегодня с интересами других, тем лучше.

Вот уж что сегодня не будет волновать Овна ну нисколько, так это чужое мнение! Сегодня Овен будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Овна сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Тельца! Сострадательность же, как назло, у Тельца в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

Сегодня Близнецы весь день проведут в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше – пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!

Сегодня с самого утра Рак рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, сегодня любая мелкая проблема может захватить внимание Рака настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Сегодня Лев рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: «Охота пуще неволи». Какие-то его интересы (совсем не обязательно важные) увлекут его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Лев. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Лев займется чем-либо полезным, то способен добиться прекрасных результатов!

Сегодня у Девы возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Деве достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Дева рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Сегодня Весам самое время заняться накопившимися делами: их работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Весы почувствуют повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии они способны решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Весов – свои.

Сегодня Скорпиону легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, сегодня Скорпиону основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

Сегодня Стрелец может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Стрельца реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Стрельцу настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!

Сегодня Козерогу все свободное время лучше провести дома. А еще лучше – побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Козерога сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут его и создадут благоприятный фон.

Сегодня неосторожное поведение Водолея может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Водолея. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Водолею придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Сегодня мысли Рыб будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что они рискуют зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Рыб действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?