Часть Владивостока останется без света в среду, 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Сегодня, 1 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
По наблюдениям прошлых лет (1917–2016 гг.) погода во Владивостоке в этот день была холодной
Мужчина задолжал кредитному учреждению 270 тысяч рублей
На сегодняшний день в помещениях медучреждения завершаются отделочные работы
Сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ
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В ночь на 28 января суд Восточного округа Нью-Йорка приостановил действие данного документа