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Часть Владивостока останется без света в среду, 1 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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