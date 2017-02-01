В среду, 1 февраля, в Приморье похолодает до -14 °C

По наблюдениям прошлых лет (1917–2016 гг.) погода во Владивостоке в этот день была холодной

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -3...-14 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха -7...-9 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...-10 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-7 °C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2016 гг.) погода во Владивостоке 1 февраля была холодной. Минимальная температура воздуха в 1947 году составила −25,0 °C. Максимальная температура воздуха +3,2 °C отмечалась в 1949 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 23, метель — в 8, позёмок — в 6 случаях, туман — в 1951, 2013 годах, дождь — в 2013 году. Наибольшее количество осадков за сутки (10 мм) выпало в 2001 году. Штормовой ветер (36 м/с) регистрировался в 1979 году.