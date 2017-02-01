Микроавтобус может уйти с молотка, если приморец не погасит долг

Мужчина задолжал кредитному учреждению 270 тысяч рублей

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу возбуждено исполнительное производство о взыскании с приморца суммы долга в размере 270 тысяч рублей в пользу кредитного учреждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Судебный пристав выяснил, что в собственности должника имеется микроавтобус марки «Nissan Elgrand». Подъехав к дому, где проживал неплательщик, работники отдела судебных приставов обнаружили автомобиль недобросовестного заемщика среди других припаркованных машин и приступили к процедуре описи и ареста транспортного средства. Приморцу, не пожелавшему принять участие в исполнительных действиях, ничего не оставалось делать, как наблюдать из окна за тем, как эвакуатор увозит микроавтобус на стоянку для временного хранения арестованного имущества.

В случае если должник захочет вернуть автомобиль, ему придется исполнить судебное решение и выплатить задолженность перед банком в полном объеме.