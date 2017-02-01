Самые актуальные события на VladNews за 31 января 18:08, 31 января Самые актуальные события на VladNews за 31 января
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется 17:31, 31 января Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется (Эксклюзив)
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке 17:09, 31 января Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Февраль, 01 среда
06:28
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
06:28
Москва: Неумение Миклушевского договариваться с элитами может привести к печальным последствиям
06:04
Создан грибной кофе
05:21
Микроавтобус может уйти с молотка, если приморец не погасит долг
04:04
В кампусе ДВФУ откроется современная поликлиника
03:24
Директор управляющей компании оштрафован на 100 тысяч рублей в Приморье
02:02
В Приморье завершена доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей
01:16
В Москве на парковке ТЦ Vegas зарезали подростка
00:17
Анестезиолога из Подольска подозревают в изнасиловании пациентки
Январь, 31 вторник
23:04
Обнаружены признаки жизни после смерти
22:27
Лучшего самбиста среди школьников определят 5 февраля во Владивостоке
21:01
Стало известно, как именно жизнь проносится перед глазами за секунду
20:23
Владивостокцы с 1 февраля смогут заменить водительские права в городских МФЦ
19:14
Ученые узнали, сколько раз в неделю парам нужно заниматься сексом
18:33
Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 31 января
17:51
Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток
17:41
Таможням ДФО дали указание лучше выявлять контрабанду наркотиков преступными группами
17:34
«Аэрофлот» ограничил полет пассажиров семи стран после указа Трампа‍
17:31
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется Эксклюзив
17:17
Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам проиндексируется на 5,4%
17:09
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке Видео
17:07
В турнире дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва определились все полуфиналисты
16:43
В порту Владивостока задержан радиоактивный груз
16:38
Заброшенное судно Yeruslan горит во Владивостоке Эксклюзив
16:35
Юрий Ладыгин: Объявления на улицах о продаже конфиската пишут мошенники
16:18
Завтра в Приморье ожидается снег и похолодание
15:50
«Губернаторскую тысячу» приморским пенсионерам начнут выплачивать в марте
15:39
Штраф за неубранный мусор предстоит заплатить «Независимой управляющей компании»
15:28
Лунный календарь на февраль 2017 года: благоприятные дни
15:17
Тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут хоккейные уроки для мальчишек из Уссурийска
15:06
«Гормон счастья» помогает похудеть, - ученые
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4075 (14) от 01 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​«Урал-байкер-блюз» Григория Моргуна
Будет ли у Приморья своя киностудия?
Мужик от сохи, политработник от Бога
На уроки мужества приглашает Росгвардия
«Игрок» приходит в конце зимы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В кампусе ДВФУ откроется современная поликлиника

На сегодняшний день в помещениях медучреждения завершаются отделочные работы
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В кампусе Дальневосточного федерального университета в 2017 году откроется многопрофильная поликлиника, куда смогут обращаться за медицинской помощью студенты, преподаватели и сотрудники университета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Специалисты департамента здравоохранения Приморья отмечают, что на сегодняшний день в помещениях медучреждения завершаются отделочные работы, после чего поликлиника пройдет лицензирование и будет оснащена необходимым оборудованием. Обслуживать пациентов в поликлинике будут по полису ОМС.

«Поликлиника – первое звено оказания медпомощи населению, и чтобы организовать ее на высоком уровне, достигнута договоренность открыть в кампусе филиал Владивостокской поликлиникой №1. Решение согласовано с Наблюдательным советом ДВФУ под председательством вице-премьера Правительства России, полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева», — рассказал проректор ДВФУ по медицинским вопросам, директор Школы биомедицины Юрий Хотимченко.

Поликлиника будет размещаться в одном из общежитий комплекса «Малый Аякс» на площади 1200 квадратных метров. На данный момент внутренние отделочные работы почти полностью завершены. Далее, по словам проректора, медучреждению предстоит получить лицензию в департаменте здравоохранения Приморского края. Следующим важным этапом станет закупка оборудования для оказания полного комплекса медицинских услуг.

Принимать пациентов в поликлинике будут врачи всех основных профилей — терапевты, ЛОР, офтальмолог, гинеколог, хирург, стоматолог и другие. При необходимости пройти дополнительное обследование студенты и сотрудники будут направляться в Медицинский центр ДВФУ, который специализируется на оказании высокотехнологичной помощи. Юрий Хотимченко также добавил, что Школа биомедицины планирует развернуть в поликлинике центр мониторинга здоровья студентов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокцы с 1 февраля смогут заменить водительские права в городских МФЦ
20:23, 31 января 2017 Владивостокцы с 1 февраля смогут заменить водительские права в городских МФЦ

Сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ

Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
18:33, 31 января 2017 Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока

Итоги 2016 года

Самые актуальные события на VladNews за 31 января
18:08, 31 января 2017 Самые актуальные события на VladNews за 31 января

Ежедневный дайджест

«Аэрофлот» ограничил полет пассажиров семи стран после указа Трампа‍
17:34, 31 января 2017 «Аэрофлот» ограничил полет пассажиров семи стран после указа Трампа‍

В ночь на 28 января суд Восточного округа Нью-Йорка приостановил действие данного документа

Завтра в Приморье ожидается снег и похолодание
16:18, 31 января 2017 Завтра в Приморье ожидается снег и похолодание

Во Владивостоке без осадков

«Губернаторскую тысячу» приморским пенсионерам начнут выплачивать в марте
15:50, 31 января 2017 «Губернаторскую тысячу» приморским пенсионерам начнут выплачивать в марте

Единовременные социальные выплаты пенсионерам в регионе возобновили в 2013 году

Штраф за неубранный мусор предстоит заплатить «Независимой управляющей компании»
15:39, 31 января 2017 Штраф за неубранный мусор предстоит заплатить «Независимой управляющей компании»

Сумма штрафа - 50 000 рублей