Директор управляющей компании оштрафован на 100 тысяч рублей в Приморье

Выявлены вопиющие факты ненадлежащего обслуживания многоквартирных домов

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Находкинский городской суд оштрафовал директора ООО «Горжилуправление-7» города Находки на 100 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой выездной проверки сотрудниками ведомства выявлены вопиющие факты ненадлежащего обслуживания многоквартирных домов вышеуказанной управляющей компанией, в частности, нарушены условия содержания и поддержания в рабочем состоянии системы газоснабжения.

«Установлено, что в доме № 6 по улице Ленина в Находке на газопроводе установлена арматура, не обеспечивающая герметичность затворов и сгонов, из-за чего могла произойти утечка газа, использовались газовые краны и другое оборудование с истекшим сроком службы, неудовлетворительное крепление его опоры к стене», – сообщили в ведомстве.

В доме №8 по улице Седова, обслуживаемом этой же организацией, годами не проводился ремонт подъезда, в результате чего стала обваливаться штукатурка стен и потолков.

На основании выявленных нарушений, руководитель данной управляющей компании оштрафован за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, и оштрафован на сумму 100 тысяч рублей.