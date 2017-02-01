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В Москве на парковке ТЦ Vegas зарезали подростка

Подозреваемый задержан
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В Москве скончался подросток, который получил ножевое ранение прямо в сердце во время драки на парковке в торгово-развлекательном центре Vegas, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве молодого человека на парковке торгового центра на юге столицы. Об этом появилась информация в воскресенье, 29 января, на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«С ним проводятся необходимые следственные действия, продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и личности потерпевшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 29 января, подозреваемый находился в одном из торговых центров Ленинского района, где у него произошла словесная перепалка с другим молодым человеком.

«Конфликт из слов быстро перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес молодому человеку несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — добавили в управлении СКР.

Добавим, 23 января сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы задержали 30-летнего безработного жителя столицы, который на парковке ударил беременную 31-летнюю женщину из-за того, что она якобы мешала ему проехать.

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