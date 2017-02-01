Анестезиолога из Подольска подозревают в изнасиловании пациентки

Проводится проверка

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Анестезиолог-реаниматолог, работающий в Подольской городской больницы №2, был задержан местной полицией. Доктора подозревают в надругательстве над пациенткой, которая в тот момент находилась в беспомощном состоянии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Шокирующее известие обнародовал глава Следственного комитета по Московской области.



«В ночь с 4 на 5 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки», — рассказал журналистам глава регионального СКР.



При этом руководитель ведомства утонил, то в момент изнасилования пациентка находилась под действием мощных седативных препаратов, поэтому была беспомощна и не могла оказать врачу-извращенцу сопротивления, но на помощь позвать пыталась.



Сообщается, что против подмосковного анестезиолога следователи уже возбудили дело, по факту совершения насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого насильника полиция задержала. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.



В Минздраве уже прокомментировали ситуацию. Представители ведомства заявили, что, если информация о случившемся подтвердится, будет начата внутренняя проверка.