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Создан грибной кофе

ПРоизводитель обещает массу полезных свойств
Фото: 1zoom.ru Фото: 1zoom.ru
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Теперь фанаты «суперфудов» смогут позволить себе еще один новаторский продукт: финские производители кофейного гриба Four Sigmatic утверждают, что их напиток имеет те же свойства, что и кофеин, - но не обладает его побочными эффектами при частом употреблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Хотя кофе из грибов кажется странным, производитель обещает покупателям «богатый и сочный» вкус, напоминающий некую чайно-кофейную смесь. А основатель брендаТеро Исокауппила отмечает, что «лекарственные грибы», из которых производится напиток, обладают чудесными свойствами: позитивно влиять на работу мозга и увеличивают активность без побочных эффектов в виде повышения давления.

Чтобы изготовить кофе, грибы (березовый и гигантский маитаке) сначала разжижают, а затем высушивают, чтобы получить экстракт, который смешивается с обычным кофе. 

Несмотря на все преимущества, лучше не пытаться сделать такой напиток подручными средствами в домашних условиях, предупреждают эксперты.

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