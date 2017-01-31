Таможням ДФО дали указание лучше выявлять контрабанду наркотиков преступными группами

Определены задачи на 2017 год

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

На итоговом заседании коллегии Дальневосточного таможенного управления, в котором приняли участие заместители руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов и Анатолий Серышев, с докладом выступил и.о. начальника Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин. В своем выступлении он подвел итоги правоохранительной деятельности таможен Дальневосточного региона в 2016 году и определил задачи на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В выступлении было отмечено, что в прошедшем году основное внимание ДВОТ и правоохранительные подразделения таможен региона уделяли пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечению законности процессуальной деятельности, перечислению в бюджет сумм неуплаченных таможенных платежей и административных штрафов. В целом полученные результаты свидетельствуют о достижении поставленных целей.

Всего в 2016 году возбуждено 280 уголовных дел. При этом возросло число пресеченных фактов контрабанды стратегически важных товаров.

К примеру, по фактам незаконного перемещения водных биоресурсов возбуждено 33 уголовных дела, что значительно выше показателя 2015 года (3 дела). Стоимость выявленной контрабанды водных биоресурсов составила почти 267 миллионов рублей.

Количество выявленных фактов контрабанды леса и лесоматериалов выросло с 36 - в 2015 году до 46 – в 2016 году. Стоимость предмета контрабанды увеличилась в 5 раз и составила 370 миллионов рублей.

В отдельных случаях незаконное перемещение природных ресурсов сопровождалось неуплатой таможенных пошлин и налогов. По таким фактам возбуждены уголовные дела по статье 194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей. Выявленная сумма неуплаченных таможенных платежей при перемещении лесоматериалов и морепродуктов составила 32,8 миллиона рублей. Ряд таких уголовных дел в прошедшем году доведен таможнями региона до суда.

Всего в 2016 году таможенными органами в суд направлено 14 уголовных дел. Судами постановлено 44 обвинительных приговора уголовным делам, возбужденным таможнями ДВТУ и направленным в суд как самостоятельно, так и иными следственными органами, что на треть больше, чем в 2015 году. Четыре лица осуждены к реальному лишению свободы, 29 - приговорено к лишению свободы условно, 13 подсудимым назначены штрафы на общую сумму 6 миллионов рублей с конфискацией предметов преступлений совокупной стоимостью 25 миллионов рублей.

Докладчик также отметил, что на направлении исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях в целом поставленные задачи выполнены, что проявляется в значительном росте доли исполненных постановлений.

Также положительно были оценены результаты работы ДВОТ и таможен региона по распоряжению товарами, обращенными в федеральную собственность – общая стоимость переданного уполномоченным органам и организациям имущества за прошедший год составила 871 миллион рублей.

Кроме того, ДВОТ и таможнями региона проведена сложная и масштабная работа в связи с ликвидацией Росфиннадзора, в результате которой принято на исполнение 783 постановления по делам о нарушениях валютного законодательства на общую сумму 34,6 миллиарда рублей. В связи с этом в 2017 году дальневосточным таможням предстоит огромная работа по сокращению дебиторской задолженности упраздненного Росфиннадзора по административным штрафам.

Подводя итоги правоохранительной деятельности дальневосточных таможен в 2016 году, и.о. начальника ДВОТ Павел Фомин определил задачи на 2017 год.

В первую очередь, необходимо активизировать работу таможен Дальневосточного региона по пресечению деятельности организованных преступных групп, противодействию контрабанде наркотических средств (в том числе с применением служебных собак), не останавливаться на достигнутом в борьбе с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов.

Он подчеркнул, что складывающаяся оперативная обстановка требует активизации работы всех таможен региона по выявлению и пресечению наиболее общественно опасных преступлений и административных правонарушений.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, коллегия ДВТУ отметила, что задачи, поставленные перед таможенными органами региона в 2016 году, в целом выполнены.

Завершилось заседание коллегии ДВТУ награждением должностных лиц таможенных органов Дальневосточного региона. Среди награжденных были сотрудники ДВОТ. Начальник отдела организации дознания ДВОТ Антон Шушин награжден медалью «За усердие».

Заместителю начальника отдела организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений Алексею Левицкому присвоено звание подполковник таможенной службы досрочно, начальник отделения оперативных учетов Наталья Акимова награждена нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».