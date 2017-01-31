«Аэрофлот» ограничил полет пассажиров семи стран после указа Трампа‍

В ночь на 28 января суд Восточного округа Нью-Йорка приостановил действие данного документа

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ограничивает провоз пассажиров из семи государств в США после миграционного запрета президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«В соответствии с решением администрации США ограничен въезд в страну пассажирам с паспортами семи стран: Иран, Ирак, Ливия, Йемен, Сирия, Сомали, Судан», — заявили в авиакомпании.



Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» намерен выполнять требования иммиграционного запрета президента Дональда Трампа.



Пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Максим Фетисов уточнил, что «Аэрофлот» не будет перевозить этих граждан, потому как есть решение администрации США.



«Мы их не можем перевозить и пускать на борт», — пояснил он.



«Ограничительные меры распространяются на граждан этих стран, въезжающих в США по визам, за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов Ирака серий D или E, обладателей дипломатических виз, виз для сотрудников НАТО, виз категории С2 для сотрудников ООН, виз категорий G1, G2, G3, G4 для сотрудников международных организаций. Кроме того, ограничения не касаются законных резидентов США», — заявил представитель «Аэрофлота».



Напомним, президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому ужесточаются миграционные правила в стране. В частности, согласно документу, на 3 месяца запрещается въезд в США гражданам определенных государств, за исключением дипломатов.



Однако, позднее в ночь на 28 января суд Восточного округа Нью-Йорка приостановил действие данного документа.